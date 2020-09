Esporte Celsinho chega ao Vila Nova como negócio de 'oportunidade' Vila Nova contrata lateral direito com histórico no CSA-AL e não descarta novas chegadas ao elenco

O Vila Nova anunciou, na segunda-feira (14), a contratação de mais um jogador à disputa da Série C do Brasileiro. O Tigrão reforça o elenco com o lateral direito Celsinho, de 32 anos, que disputou a Série A-1 do Paulista pelo Novorizontino. A diretoria colorada viu a contratação como negócio de oportunidade e não descartou buscar mais peças para rechear o elenco, mas r...