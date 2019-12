Esporte Cedido pelo Goiás, atacante participa de amistoso e fecha elenco da Aparecidense Com a chegada de Ricardo Verza, técnico João Paulo Sanches passa a ter 32 jogadores no elenco - cinco são oriundos das categorias de base do clube

Sem espaço no Goiás, o atacante Ricardo Verza, de 22 anos, disputará o Campeonato Goiano pela Aparecidense. O jogador foi liberado pelo alviverde, chegou ao Camaleão sexta-feira (27), participou do treinamento e, no jogo-treino deste domingo (dia 29), diante do Trindade, esteve em campo durante cerca de 10 minutos. A expectativa é de que o jogador possa ser uma bo...