Esporte Ceará x Goiás: confira horário e onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam na Arena Castelão em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em momentos completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, Ceará e Goiás se enfrentam, neste domingo, às 16 horas, no Castelão, pela 23.ª rodada, com transmissão da Globo e do Premiere. O Estado faz tempo real da partida. Enquanto os cearenses, em 15.º lugar na classificação, com 23 pontos, não vencem desde a 14.ª rodada, os goianos, na 11.ª colocação, com 30...