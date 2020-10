Esporte Ceará vence de virada, sobe na tabela do Brasileiro e afunda Coritiba no Z4 Vozão subiu cinco posições e dorme na 8ª colocação. Coritiba ocupa a penúltima posição da competição, à frente apenas do Goiás

O Ceará venceu o Coritiba por 2 a 1 de virada na noite do sábado (24), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante abriu o placar no logo no começo do jogo com Rodrigo Muniz, mas Vinícius e Eduardo marcaram os gols que deram o triunfo ao time cearense. Com a vitória, o Ceará chegou a 22 pontos, subiu cinco posições e dorme na 8ª ...