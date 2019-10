Esporte Ceará vence confronto direto e deixa Fluminense em má situação no Brasileiro Bergson e Mateus Gonçalves garantiram a vitória do Ceará, que chegou aos 33 pontos, na 15ª colocação

O Ceará venceu o jogo-chave contra o Fluminense, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza, e abriu vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os cariocas, por outro lado, poderão terminar a 29.ª rodada dentro da degola. Bergson e Mateus Gonçalves garantiram a vitória do Ceará, que chegou aos 33 pontos, na 15.ª colocação. ...