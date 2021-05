Esporte Ceará vence Bahia e fica mais perto do tricampeonato da Copa do Nordeste No próximo sábado (8), as equipes voltam ao campo na Arena Castelão pelo segundo jogo da final

O Ceará venceu o Bahia por 1 a 0 e está mais perto de se tornar tricampeão da Copa do Nordeste. A partida, disputada na tarde deste sábado (1º), no Estádio Pituaçu, em Salvador, começou sem empolgação das equipes. O gol só foi sair aos 47 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Jael. No próximo sábado (8), as equipes voltam ao campo na Arena Castelão pelo s...