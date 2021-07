Esporte Ceará segura o melhor ataque do Brasileiro em empate com o Bragantino O resultado do duelo manteve o Bragantino na ponta, agora com 18 pontos, enquanto o Vozão está no meio da tabela

Red Bull Bragantino e Ceará fizeram uma partida sem gols e com poucas emoções na tarde desta quinta-feira (1º), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco exigidos, os goleiros quase não se movimentaram e tiveram que aguentar o frio no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Foi a primeira vez que o time paulista, líder e dono do melhor ataque...