Ceará relata 17 casos de coronavírus, incluindo nove jogadores

O Ceará é mais um clube brasileiro a relatar casos de covid-19. O time testou jogadores e demais funcionários e revelou 17 exames com resultados positivos, nove deles sendo de atletas. Os nomes, no entanto, não foram divulgados. Ao todo, 13 jogadores foram afastados das atividades. Além dos nove que testaram positivo, outros quatro têm suspeita de contato com o vírus...