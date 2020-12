Esporte Ceará não terá artilheiro para duelo contra o Atlético-GO Suspenso, Vina não encara o Dragão na Arena Castelão; Wescley é o principal cotado para substituir o meia-atacante

Atlético-GO e Ceará terão mudanças para o jogo deste sábado. Se no clube rubro-negro pouco se sabe quem pode sair do time, na equipe alvinegra o principal jogador da equipe na temporada está fora do duelo na Arena Castelão, por suspensão. Vina, autor de 18 gols (artilheiro) e 14 assistências (líder do Vozão), não enfrenta o Dragão. “Quando você perde um jogador...