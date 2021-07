Esporte Ceará marca nos acréscimos e vence Athletico-PR na Arena Castelão Com a vitória, o Ceará salta para a sexta posição da tabela, com 18 pontos somados, enquanto o Athletico-PR, por outro lado, deixou escapar a chance de dormir no G4 da competição

O Ceará venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (17), na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 12º rodada da Série A. Com três jogadores titulares suspensos pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o time cearense só conseguiu abrir o placar aos 53 minutos do segundo tempo, com gol de Wendson. A partida teve pouca emoção durante os pri...