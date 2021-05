Esporte Ceará marca nos acréscimos e acaba com série invicta do Grêmio com Tiago Nunes O gol da vitória saiu em jogada que teve chute na trave, rebote dentro da área e conclusão do meia Jorginho que ainda bateu de novo na trave antes de entrar

O Ceará estreou no Campeonato Brasileiro com vitória. Neste domingo (30), em Fortaleza, o time da casa venceu o Grêmio por 3 a 2, no Arena Castelão, com direito a gol do triunfo aos 49 minutos do segundo tempo. O placar encerra a série de 13 partidas invictas do time gaúcho, que perde a primeira sob comando de Tiago Nunes —ausente por testar positivo para covid-19. Cléber, Ricky ...