Esporte Ceará goleia o Vasco fora de casa e amplia crise no adversário Time cearense subiu quatro posições na tabela do Campeonato Brasileiro e foi para a 10ª colocação

O Ceará não se intimidou por jogar fora de casa, foi para cima e ganhou do Vasco em pleno São Januário nesta segunda-feira (30), por 4 a 1, com gols de Pedro Naressi, Cléber e Vina, que marcou duas vezes. Com o resultado, o time cearense subiu quatro posições na tabela do Campeonato Brasileiro e foi para a décima colocação. Já o clube cruz-maltino, em crise, se man...