Esporte Ceará empata por 1 a 1 com o Botafogo no Rio e se mantém na elite do Brasileirão A pontuação do clube cearense, que terminou na 16ª colocação, é a menor de um time que se livrou do rebaixamento na história do Brasileirão em pontos corridos com 20 clubes

O Ceará conseguiu o seu principal objetivo na temporada: permanecer mais uma ano na elite do futebol nacional. Neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o clube cearense ficou no empate por 1 a 1, pela 38.ª e última rodada, e evitou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O resultado foi suficiente para não depender do que o Cruzeiro, seu rival direto, q...