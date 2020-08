Esporte Ceará e Grêmio empatam jogo que teve árbitro como desfalque Escalação gremista teve apenas três jogadores considerados titulares: Cortez, Alisson e Pepê

Ceará e Grêmio empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (12), no Castelão. O time cearense saiu na frente, mas a equipe gremista empatou na etapa final. O jogo, válido pela segunda rodada do Brasileirão, teve boas defesas dos goleiros, mas ficou marcado pelo desfalque do árbitro. Dewson Freitas não chegou a tempo e precisou ser substituído pela CBF ao longo do dia. O g...