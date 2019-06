Esporte Ceará e Bahia empatam sem gols no Castelão pelo Brasileirão

O Bahia pontuou na briga para se manter na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Em jogo sem grandes emoções, o time de Salvador ficou no 0 a 0 contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada, neste sábado. Com o resultado, o Bahia atingiu o G4 do Brasileirão, com 14 pontos, deixando para trás Flamengo e Santos, que entram em cam...