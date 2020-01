Esporte Ceará anuncia contratação do atacante Rafael Sóbis Após saída do Internacional, atacante de 34 anos acertou ida para o Vozão

O Ceará contará com a experiência do atacante Rafael Sóbis, de 34 anos, para 2020. A diretoria do Vozão acertou a contratação do jogador, que terá vínculo até 31 de dezembro com o clube. Após sair do Internacional, clube em que foi revelado e com o qual possui grande identificação, Rafael Sóbis terá um novo desafio na carreira. O atacante defenderá o seu sexto clube ...