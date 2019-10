Esporte Ceará anuncia Adilson Batista como novo treinador para a sequência do Brasileirão O treinador de 51 anos estava desempregado desde novembro de 2018, quando foi demitido do América-MG

O Ceará anunciou, na noite desta quarta-feira, Adilson Batista como seu novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. O substituto de Enderson Moreira, que deixou o clube na última terça, chega acompanhado do auxiliar Cyro Soares.O treinador de 51 anos estava desempregado desde novembro de 2018, quando foi demitido do América-MG. Nesta quinta-feira, Adilson comand...