Esporte CBV define datas da semifinal entre Anápolis e Brasília na Superliga B Quem passar no confronto garante o acesso à Superliga 2022, decisão será no Distrito Federal

Vitorioso no duelo goiano na Superliga B, o Anápolis Vôlei conheceu as datas da semifinal contra o Brasília Vôlei/Upis. O primeiro jogo será em Anápolis, com decisão sendo disputada no Sesi Taguatinga, no Distrito Federal. A confirmação ocorreu em reunião virtual, na noite desta segunda-feira (5), com representantes dos semifinalistas e da CBV. A primeira partida entre Aná...