Esporte CBLOL: Rensga vence atual campeão e avança à 1ª final da história Equipe goiana venceu a paiN, de virada, por 3 a 2, e avançou à inédita decisão da competição nacional

A Rensga avançou à final do 2º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e disputará a primeira decisão da competição na história. Os Cowboys eliminaram a paiN, campeões do 1º split, neste sábado (21), após vencer o time paulista, de virada, por 3 a 2. O adversário da equipe goiana será definido neste domingo (22), com a disputa do confronto entre Vorax...