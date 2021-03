Esporte CBLOL: Rensga terá de ter 100% de aproveitamento para avançar Equipe goiana voltou a vencer depois de oito derrotas, mas segue com situação complicada na competição

A Rensga terá de vencer todos os quatro jogos no returno do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) para avançar na competição. Com retrospecto de 3-11, a equipe goiana poderá no máximo terminar na 5ª colocação com recorde de 7-11 se vencer as partidas que ainda terá para disputar na sequência final da 1ª fase. Nas próximas quatro rodadas, os Cowboys vão enfrentar o 2º colocado, RED Canids (10-4), o líder ...