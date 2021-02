Esporte CBLOL: Rensga perde para o Flamengo na abertura da 4ª semana Goianos foram superados pelo time rubro-negro, pela 7ª rodada, neste sábado (6)

A Rensga não conseguiu para o líder do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Neste sábado (6), os Cowboys foram derrotados pelo Flamengo, que chegou à sétima vitória consecutiva e segue invicto na competição. Com retrospecto de duas vitórias e derrotas, a franquia goiana aparece na 7ª colocação a uma vitória da zona de classificação (G6). A partida durou ...