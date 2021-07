Esporte CBLOL 2021: Rensga bate o líder e volta à faixa de classificação Cowboys terão mais quatro jogos para garantir classificação à próxima fase da competição

A Rensga venceu o então líder Vorax, no domingo (18), no encerramento da sétima semana de jogos do 2º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) e voltou à faixa de classificação. Antes, no sábado (17), os Cowboys tinham sido derrotados pela paiN. Com os resultados deste final de semana, a equipe goiana chegou a campanha de sete vitórias e sete de...