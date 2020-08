Esporte CBF vai aprovar laboratórios locais para testes dos clubes; Corinthians diz que não fará no Einstein Entidade firmou convênio com o Albert Einstein, mas teve de lidar com problemas no cumprimento de prazos de entrega de resultados

Após problemas em cumprimento de prazos em jogos das três séries do Campeonato Brasileiro que começaram nos últimos três dias, a CBF vai autorizar que os clubes façam suas testagens em outros laboratórios. O Corinthians, inclusive, já anunciou que não fará exames no Hospital Israelita Albert Einstein antes de suas partidas. Em Goiânia, o Goiás, que teve seu jogo c...