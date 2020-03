Esporte CBF suspende todas as competições nacionais Entidade anuncia que torneios estão suspensos a partir desta segunda-feira (16). Atlético-GO e Goiás jogariam esta semana pela 3ª fase da Copa do Brasil

Por causa da pandemia de coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai suspender, a partir desta segunda-feira (16), por tempo indeterminado, as competições nacionais em andamento: Copa do Brasil, Brasileiros Femininos A1 e A2 e competições de base. O presidente da CBF comuniciou que a determinação ocorre por causa da expansão do coronavírus. “Sabem...