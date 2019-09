Esporte CBF sorteará carros durante jogos do Brasileiro para aumentar presença de público A instituição vai definir dois jogos a cada rodada para a realização no intervalo de uma premiação a quem estiver no estádio. Os veículos serão do modelo Fiat Mobi

A rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro terá como um dos atrativos o sorteio de carros. Para aumentar a presença de público em partidas da competição, a CBF anunciou nesta quinta-feira que vai definir dois jogos a cada rodada para a realização no intervalo de uma premiação a quem estiver no estádio. Os veículos serão do modelo Fiat Mobi, dado por uma d...