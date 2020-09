Esporte CBF se irrita com liminar e promete 'tentar tudo' para ter Palmeiras x Flamengo O caminho para que a liminar seja revertida é um mandado de segurança - é uma medida jurídica urgente, que visa proteger um direito de uma ameaça imediata

CBF recebeu com irritação a liminar que suspende o confronto entre Palmeiras x Flamengo previsto para este domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, a entidade fala em "tentar de tudo" para derrubar a decisão judicial, concedida em uma ação movida pelo Sindeclubes no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. A entidade já monitorava a ação...