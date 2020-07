Esporte CBF prevê disputa da Série D entre setembro e fevereiro

A CBF divulgou a nova tabela básica da edição de 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro. O formato do torneio foi mantido apesar da pandemia do novo coronavírus e contará com 68 clubes de todas as regiões do Brasil a partir da fase preliminar. Os primeiros jogos que definem os últimos quatro classificados para a primeira fase acontecerão nos dias 5 e 6 de setemb...