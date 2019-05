Esporte CBF muda empresa de venda de ingressos para amistoso entre Brasil e Catar em Brasília Ponto de venda online no site da MeuBilhete foi retirado nesta segunda-feira (27)

Uma das empresas envolvidas na investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a MeuBilhete retirou do seu site, na noite desta segunda-feira (27), a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Catar, que será no dia 5 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O link divulgado no site da CBF redirecionava para a página da empresa, mas o evento f...