Esporte CBF monta time com jogadores aposentados e marca jogo contra Itália Além de nomes como Taffarel, Cafu, Ricardo Rocha, Bebeto, entre outros, entidade confirma comando de Carlos Alberto Parreira

A CBF anunciou neste sábado que vai retomar a seleção brasileira de masters, com craques e ídolos aposentados do futebol nacional. E, ao mesmo tempo, divulgou o primeiro jogo da equipe, agendado para 9 de janeiro, contra a Itália. O duelo pretende lembrar o tetracampeonato mundial e contará com ex-jogadores das duas seleções. Estão confirmados no duelo, de caráte...