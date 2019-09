Esporte CBF libera Talles Magno e Reinier da seleção sub-17 e ajuda Flamengo e Vasco Convocados estão autorizados a disputar os jogos de seus clubes entre os dias 9 e 13 de outubro

A CBF anunciou nesta sexta-feira (27), por meio de um comunicado nas suas reses sociais, que os jogadores Talles Magno, do Vasco, e Reinier, do Flamengo, convocados para a seleção brasileira sub-17, estão autorizados a disputar os jogos de seus clubes entre os dias 9 e 13 de outubro, período em que serão realizadas a 24ª e a 25ª rodadas do Brasileirão. Os atletas vão...