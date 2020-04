Esporte CBF e clubes discutem criação de protocolo para retorno aos treinos Reunião por videoconferência abordou criação de cartilha para retorno de treinamentos a céu aberto

A reunião entre a Comissão Nacional de Clubes (CNC), CBF e representantes dos 20 times da Série A do Brasileirão, realizada nesta terça-feira (7), não chegou a um consenso sobre o futuro da temporada 2020 no Brasil. De novidade, apenas a possibilidade de criação de cartilha para retorno aos treinos. Um novo encontro, novamente por videoconferência, será realizado no di...