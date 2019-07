Esporte CBF divulga tabela detalhada do Brasileiro de Aspirantes; confira datas dos jogos do Goiás Time esmeraldino está em grupo com Grêmio, Bahia e Avaí; equipes se enfrentam em turno e returno

Após se classificar na 3ª colocação do grupo A do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Goiás conheceu as datas e horários dos confrontos contra Grêmio, Bahia e Avaí, seus adversários dentro da chave na segunda fase do torneio. O outro grupo é composto por Figueirense, Internacional, Vitória e Santos. O primeiro adversário da equipe esmeraldina será o Grêm...