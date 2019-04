Esporte CBF divulga tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro Futebol goiano tem três representantes na competição: Anapolina, Aparecidense e Iporá

A Série D do Campeonato Brasileiro terá seu início em menos de um mês e os clubes já sabem qual será o caminho a ser trilhado na primeira fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol publico a tabela detalhada com locais, datas e horários. Confira como serão as trajetórias dos clubes goianos envolvidos: 1º rodada Iporá x Sinop-MT - 05 de maio - ...