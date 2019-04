Esporte CBF divulga tabela detalhada da Série B até paralisação para Copa América O Atlético é o primeiro a entrar em campo: sexta-feira (26), às 21h30, em Sorocaba contra o São Bento. No dia seguinte, o Vila Nova recebe o Paraná, no Estádio Olímpico, a partir das 21 horas

Dois representantes do futebol goiano conheceram nesta sexta-feira (5) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Serão oito jogos de Atlético e Vila Nova até a paralisação do futebol nacional para a disputa da Copa América. O Atlético é o primeiro a entrar em campo: sexta-feira (26), às 21h30, em Sorocaba contra o São Bent...