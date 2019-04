Esporte CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 9ª rodada; veja os jogos do Goiás Entidade confirmou as partidas do alviverde no Serra Dourada

Representante goiano na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás conheceu sua tabela detalhada na competição até a paralisação do futebol nacional para a Copa América. Serão nove rodadas até o início do torneio de seleções, que será no Brasil. A CBF divulgou o detalhamento nesta quarta-feira (3). O Goiás estreia no domingo, dia 28 deste mês, contra o Fluminense, fora d...