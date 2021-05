Esporte CBF divulga tabela da Série D; veja estreia e jogos dos clubes goianos Aparecidense, Goianésia e Jaraguá disputam a competição no Grupo A5 a partir de junho

Jaraguá e Aparecidense conheceram datas e horários para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. O Goianésia, que joga na 1ª rodada fora de casa contra adversário que ainda será definido, não teve a data estabelecida. A CBF divulgou, nesta terça-feira (18), a tabela da competição com os jogos do 1º turno. O Jaraguá, que disputará a competição pela primeira vez, e...