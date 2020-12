Esporte CBF divulga tabela da 2ª fase da Série C Na 1ª rodada do Grupo C, o Vila Nova estreia contra o Ituano, na segunda-feira (14), às 20 horas, no Olímpico

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (7), a tabela detalhada da 2ª fase da Série C, que terá dois quadrangulares que vão definir os times que jogarão a Série B em 2021. O Vila Nova, no Grupo C, estreia contra o Ituano, na segunda-feira (14), às 20 horas, no Estádio Olímpico, que passa a ser a nova casa do time coloradona competição nacional. Depois de encarar o Ituano, o t...