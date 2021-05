Esporte CBF divulga programação da seleção brasileira para as eliminatórias Jogadores que atuam no Brasil e os atletas de Chelsea e City vão se apresentar mais tarde do que os outros

A seleção brasileira já tem uma programação para as próximas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partir do dia 31 de maio, os atletas que jogam no Brasil começarão a apresentação, onde já estarão os integrantes da comissão técnica. Os profissionais que jogam na Europa são esperados no intervalo dos dias 27 e 30, levando em consideração os campeo...