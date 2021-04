Esporte CBF divulga potes de sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil; Atlético-GO e Vila Nova estão no 2 Além dos confrontos, os mandos de campo também serão sorteados na 3ª fase

O Atlético-GO foi o último clube a se classificar para a 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (15), ao eliminar o Joinville. Com o avanço do Dragão, foram conhecidos os 32 times que disputarão a próxima etapa, que inclui os que entram direto nesta fase. O Vila Nova, que despachou o Juventude na 2ª fase, é o outro representante goiano que segue na disputa. ...