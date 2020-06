Esporte CBF divulga guia médico e prevê cinco fases no retorno do futebol Na quarta fase do documento, a de volta aos jogos, haverá proibição de troca de camisas e comemoração de gols individualizada

A CBF divulgou seu "Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro". O documento foi elaborado por uma comissão médica especial e seguiu orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médica Brasileira (AMB). O documento reforça a importância de os ...