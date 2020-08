Esporte CBF divulga datas e horários para jogos da Copa do Brasil Atlético-GO e Goiás decidem classificação à 4ª fase da competição nacional

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta segunda-feira (10) o detalhamento dos jogos da Copa do Brasil. Goiás e Atlético-GO jogarão nos dias 26 e 27 de agosto, respectivamente. Após vencer o Goiás no Rio de Janeiro, por 1 a 0, no dia 12 de março, o clube esmeraldino recebe o Vasco no dia 26 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Estádio Hailé ...