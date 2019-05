Esporte CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Se passar pelo Juventude, Vila Nova vai enfrentar o Grêmio nos dia 16 deste mês (em casa) e no dia 4 de junho (fora de casa)

A CBF divulgou na noite desta sexta-feira as datas e os horários dos confrontos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo entre Atlético-MG e Santos vai abrir a fase no dia 15, às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte. No mesmo dia, Corinthians e Flamengo vão se enfrentar na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h30, mesmo horário do primeiro...