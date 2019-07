Esporte CBF divulga data do jogo entre Corinthians e Goiás pelo Brasileirão Confronto, válido pela 7ª rodada do campeonato, foi marcado para o dia 7 de agosto, numa quarta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data do confronto adiado entre Corinthians e Goiás, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no dia 7 de agosto, numa quarta-feira, às 19h15, na Arena Corinthians. O duelo entre as equipes estava, inicialmente, marcado para o dia 1 de junho. Mas como o Corinthians também estava disput...