Esporte CBF divulga calendário do próximo ano com pausa dos torneios em datas Fifa O Brasileirão só não vai parar durante a disputa da Copa América, que será realizada em conjunto por Argentina e Colômbia

A CBF divulgou nesta quinta-feira o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. A principal mudança é que as competições serão interrompidas nos cinco períodos em que haverá datas Fifa, o que inclui a reta final dos Estaduais e do Campeonato Brasileiro. Para adequar as datas Fifa ao calendário do País, a CBF precisou negociar com a Conmebol e com as fe...