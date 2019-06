Esporte CBF detecta caxumba em Richarlison e se preocupa com surto na seleção brasileira Por se tratar de uma doença altamente contagiosa, a CBF vai realizar uma vacina completa em toda a delegação da seleção brasileira depois da partida na Arena do Grêmio

O atacante Richarlison, da seleção brasileira, está fora da partida desta quinta-feira (27), em Porto Alegre, contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. O jogador do Everton, da Inglaterra, foi diagnosticado com caxumba pelos médicos e, para evitar o risco de contágio para os demais companheiros, vai permanecer em isolamento, com repouso absoluto e medicação. ...