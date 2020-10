Esporte CBF detalha tabela das oitavas da Copa do Brasil; veja jogos do Atlético-GO

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (7), o detalhamento da tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético-GO, único clube goiano na disputa da atual fase, vai enfrentar o Internacional nos dias 28 de outubro e 4 de novembro, duas quartas-feiras, sempre às 19 horas. JOGOS DO DRAGÃO NAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL 28/outubro 19h - Atlético-GO x ...