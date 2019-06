Esporte CBF detalha próximos sete jogos de Atlético e Vila Nova na Série B Equipes voltam a campo no dia 13 de julho, quando se enfrentarão no clássico goiano, no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30

A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou nesta quarta-feira (19) as próximas sete rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético e Vila Nova voltam a campo pela competição, no dia 13 de julho, quando se enfrentarão pelo clássico goiano válido pela 9ª rodada. A partida será disputada no Antônio Accioly, a partir das 16h30. Os demais jogos do Atlético s...