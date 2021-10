Esporte CBF define datas dos jogos que valem acesso para a Aparecidense Camaleão visita o Uberlândia no jogo de ida e decide vaga em casa. Vencedor do confronto garante vaga na Série C 2022

A CBF definiu na segunda-feira (4) as datas dos jogos das quartas de final da Série D. Os classificados às semifinais garantem vagas na Série C 2022. Único representante do futebol goiano na disputa, a Aparecidense vai decidir a vaga em casa. O jogo de ida será no próximo sábado (9), no Parque do Sabiá. Uberlândia e Aparecidense se enfrentam a partir das 15 horas. No ...