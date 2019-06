Esporte CBF define datas dos jogos do Iporá no mata-mata da Série D Lobo Guará visita o União Rondonópolis no próximo domingo (16) e depois recebe o rival no dia 23, no Ferreirão

A CBF anunciou na última segunda-feira (10) as datas e horários da fase mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Único representante do futebol goiano, o Iporá vai enfrentar o União Rondonópolis a partir da fase eliminatória. O primeiro confronto será no próximo domingo (16), às 18 horas. Na ida, o Lobo Guará encara o União Rondonópolis no interior do Mato Grosso...