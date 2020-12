Esporte CBF define datas dos jogos da Aparecidense na busca pelo acesso à Série C Camaleão vai encarar o Mirassol, nos próximos dois sábados (2 e 9 de janeiro), pelas quartas de final da Série D

Depois de definir a posição da Aparecidense entre as oito melhores da Série D, a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira (28) as datas dos confrontos das quartas de final da Série D. O Camaleão encara o Mirassol nos próximos dois sábados, 2 e 9 de janeiro de 2021, e se passar pelo time paulista, confirmará o acesso à Série C 2020. O primeiro jogo entre as e...